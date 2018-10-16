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16 Ekim 2018 Salı 11:52

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Sabırlı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ceviz ağacından yapılan saat hediye etti.Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Merkezindeki ikinci AK...

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Sabırlı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye
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AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ceviz ağacından yapılan saat hediye etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Merkezindeki ikinci AK Parti İlçe Başkanları toplantısına katılımıyla gerçekleşti. İlçe başkanları istişare toplantısında katılan AK Parti Bahçesaray Başkanı Cumali Sabırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ceviz ağacından yapılan saat hediye etti. Başkan Sabırlı, “İlçe başkanları toplantısında ilçem ve şahsım adına benim için güzel bir gündü. Bende toplantı sonrası Türkiye’nin kaptanı ve zamanın ne kadar verimli faydalı kullanılması manasına gelen Bahçesaray ceviz atölyesinde üretilen ceviz ağacından tek parça halinde yapılan saat hediye ettim. Benim için güzel bir anı oldu. Tüm Müküslü hemşehrilerimizin selamlarını ilettim kendisine. Rabbim liderimiz İslam’ın bekçisi Recep Tayyip Erdoğan sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin” dedi.
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