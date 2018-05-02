VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:30

AK Parti Milletvekili aday adayı Naif Şabu’nun ilçe ziyaretleri

AK Parti Milletvekili aday adayı Naif Şabu, devam ettiği ilçe ziyaretlerinde büyük ilgiyle karşılandı.Milletvekilli aday adayı olduğunu açıkladıktan sonra kolları sıvayan Şabu, ilçe ziyaretlerinin ikinci gününde Erciş, Muradiye, Çaldıran...

AK Parti Milletvekili aday adayı Naif Şabu'nun ilçe ziyaretleri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti Milletvekili aday adayı Naif Şabu, devam ettiği ilçe ziyaretlerinde büyük ilgiyle karşılandı.

Milletvekilli aday adayı olduğunu açıkladıktan sonra kolları sıvayan Şabu, ilçe ziyaretlerinin ikinci gününde Erciş, Muradiye, Çaldıran Saray ve Özalp ilçelerini gezdi. Şabu, ziyaret ettiği tüm ilçelerde ilgiyle karşılandı. Milletvekili aday adaylığı hakkında bilgi veren Şabu "Dava kardeşlerim 38 yıllık tecrübelerimle bu kutlu yolda hepinizin desteğine ihtiyacım var. Bu süreçte bana bir görev verilirse bize güvenen hiçbir dava gönüldaşımızı mahcup etmeyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugünde yarında doğru bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. 8 yıllık siyasi geçmişimde eş dost akraba ayrımı yapmadan öncelikle yol arkadaşlarımızın tavsiyeleri benim için çok önemlidir. Teşkilat kökeni olduğum için çekilen çile ve eziyetleri çok iyi biliyorum. Allah’ın izni ve kuvvetiyle sizin sevgi ve güveninizi boşa çıkarmadan kararlı ve dik duruşumuzla liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmet yolunda hep beraber yürüyeceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku