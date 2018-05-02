AK Parti Milletvekili aday adayı Naif Şabu’nun ilçe ziyaretleri

AK Parti Milletvekili aday adayı Naif Şabu, devam ettiği ilçe ziyaretlerinde büyük ilgiyle karşılandı.

Milletvekilli aday adayı olduğunu açıkladıktan sonra kolları sıvayan Şabu, ilçe ziyaretlerinin ikinci gününde Erciş, Muradiye, Çaldıran Saray ve Özalp ilçelerini gezdi. Şabu, ziyaret ettiği tüm ilçelerde ilgiyle karşılandı. Milletvekili aday adaylığı hakkında bilgi veren Şabu "Dava kardeşlerim 38 yıllık tecrübelerimle bu kutlu yolda hepinizin desteğine ihtiyacım var. Bu süreçte bana bir görev verilirse bize güvenen hiçbir dava gönüldaşımızı mahcup etmeyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugünde yarında doğru bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. 8 yıllık siyasi geçmişimde eş dost akraba ayrımı yapmadan öncelikle yol arkadaşlarımızın tavsiyeleri benim için çok önemlidir. Teşkilat kökeni olduğum için çekilen çile ve eziyetleri çok iyi biliyorum. Allah’ın izni ve kuvvetiyle sizin sevgi ve güveninizi boşa çıkarmadan kararlı ve dik duruşumuzla liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmet yolunda hep beraber yürüyeceğiz” dedi.