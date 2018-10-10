AK Parti Teşkilat Başkanı Kandemir Van’da

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Van İl Teşkilatını ziyaret etti.

Sabah saatlerinde tarifeli uçakla Van’a gelen Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e, Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut ve Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Gürcan eşlik etti. İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yürütme kurulu üyeleri ve AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Esma Görgül Özdemir tarafından karşılanan Kandemir ve beraberindekiler, daha sonra parti binasına geçerek burada yönetim kurulu üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Kandemir, yapılacak çalışmaların ve yaklaşan yerel seçimlerin yol haritasının istişare edildiği görüşmenin ardından Kadın Kolları Van İl Başkanı Havva Duran ile Gençlik Kolları Van İl Başkanı Kadir Özbilge’yi de makamlarında ziyaret etti. Kandemir, daha sonra ilçelerin genel durumunu görüşmek üzere Van ilçe başkanları ile bir araya geldi.