VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:07

AK Parti Teşkilat Başkanı Kandemir Van’da

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Van İl Teşkilatını ziyaret etti.Sabah saatlerinde tarifeli uçakla Van’a gelen Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e, Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin...

AK Parti Teşkilat Başkanı Kandemir Van'da
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Van İl Teşkilatını ziyaret etti.

Sabah saatlerinde tarifeli uçakla Van’a gelen Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e, Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut ve Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Gürcan eşlik etti. İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yürütme kurulu üyeleri ve AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Esma Görgül Özdemir tarafından karşılanan Kandemir ve beraberindekiler, daha sonra parti binasına geçerek burada yönetim kurulu üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Kandemir, yapılacak çalışmaların ve yaklaşan yerel seçimlerin yol haritasının istişare edildiği görüşmenin ardından Kadın Kolları Van İl Başkanı Havva Duran ile Gençlik Kolları Van İl Başkanı Kadir Özbilge’yi de makamlarında ziyaret etti. Kandemir, daha sonra ilçelerin genel durumunu görüşmek üzere Van ilçe başkanları ile bir araya geldi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku