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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:42

AK Parti Van Milletvekili aday adayı Ateş’in teşkilat ziyaretleri

AK Parti Van Milletvekili aday adayı Kenan Ateş’in teşkilat ziyaretlerini sürdürüyor.Van’da sevilen ve kıymeti tutulan 16 yıl öncesinden bu yana Ak Parti’nin Van’da çeşitli kademelerinde görev yapan Kenan Ateş, müteahhitliğin yanı...

AK Parti Van Milletvekili aday adayı Ateş'in teşkilat ziyaretleri
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AK Parti Van Milletvekili aday adayı Kenan Ateş’in teşkilat ziyaretlerini sürdürüyor.

Van’da sevilen ve kıymeti tutulan 16 yıl öncesinden bu yana Ak Parti’nin Van’da çeşitli kademelerinde görev yapan Kenan Ateş, müteahhitliğin yanı sıra hayırsever işadamlığı kimliğiyle ön plana çıkan isimlerden. Van’ın en büyük eşraflarının kanaat önderliğini yapan ve başkan yardımcılığı ile birçok görevi bulunan Kenan Ateş 27. dönem milletvekili aday adayı olduktan sonra hız kesmeden teşkilat ziyaretlerini sürdürüyor. Ateş’in bugüne kadar görev aldığı kurumlarda üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını belirterek, meclis çatısı altında milletin hizmetkârı olmak istediğini söyledi.
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