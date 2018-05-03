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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:10

AK Parti Van Milletvekili aday adayı Yenitürk, ilçe ziyaretleri devam ediyor

AK Parti Van Milletvekili aday adayı iş adamı ve Van Büyükşehir Belediyespor Başkanı Servet Yenitürk’ün ilçe ziyaretleri devam ediyor.Milletvekili aday adaylığı çalışmaları kapsamında Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gürpınar, Çatak ve...

AK Parti Van Milletvekili aday adayı Yenitürk, ilçe ziyaretleri devam ediyor
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AK Parti Van Milletvekili aday adayı iş adamı ve Van Büyükşehir Belediyespor Başkanı Servet Yenitürk’ün ilçe ziyaretleri devam ediyor.

Milletvekili aday adaylığı çalışmaları kapsamında Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gürpınar, Çatak ve Gevaş, AK Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partilerle bir araya gelen Servet Yenitürk, partililer tarafından yoğun ilgi gördü. Ziyarette yoğun ilgi gören Yenitürk, partilere projelerini anlattı.

Yoğun bir tempo içerisinde ziyaretlerini sürdüren Yenitürk, "Milletvekili aday adaylığı çalışmalarım kapsamında Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gürpınar, Çatak ve Gevaş AK Parti ilçe başkanlıklarına yapmış olduğum ziyaretimizde ilgi ve desteklerinden dolayı ilçe başkanlarımıza ve yönetimine teşekkürlerimi sunarım. Ayriyeten Gevaş ziyaretim kapsamında Gevaş Belediye Başkanımız Sinan Hakan beyefendiye bizi yalnız bırakmadığı için ayrıca teşekkür ederim" dedi.
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