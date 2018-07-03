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03 Temmuz 2018 Salı 19:18

AK Parti Van milletvekilleri mazbatalarını aldı

AK Parti’den Van Milletvekili seçilen Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, mazbatasını aldı.Van Adliye Sarayında bulunan İl Seçim Kuruluna gelen AK Parti Van milletvekilleri, mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Uğurbaş’tan...

AK Parti Van milletvekilleri mazbatalarını aldı
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AK Parti’den Van Milletvekili seçilen Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, mazbatasını aldı.

Van Adliye Sarayında bulunan İl Seçim Kuruluna gelen AK Parti Van milletvekilleri, mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Uğurbaş’tan teslim aldı.

Mazbata teslim töreninde milletvekillerine eşlik eden AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, “27. Dönem Milletvekilleri olarak Van ilini parlamentoda temsil edecek Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile birlikte İl Seçim Kurulu Başkanımızın makamındayız. Bugün milletvekillerimiz mazbatalarını aldı. Van ilimize, milletimize ve ülkemize hizmet için parlamenter sistem içerisinde bizlere hizmet edecekler” dedi.

Mazbatalarını teslim alan AK Parti milletvekilleri ise, başta Van olmak üzere ülke adına güzel hizmetler yapacaklarını belirterek, 24 Haziran seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundular.
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