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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:37

Akdamar Adası’na tatlı su götürme çalışması

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün prestijli projelerinden olan Akdamar Adası’na tatlı su götürme çalışmaları sürüyor.VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akman, Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı...

Akdamar Adası'na tatlı su götürme çalışması
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Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün prestijli projelerinden olan Akdamar Adası’na tatlı su götürme çalışmaları sürüyor.

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akman, Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Harun Şahin, VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç ile teknik heyet, çalışmaları yerinde denetleyerek yüklenici firmadan bilgiler aldılar. Akdamar Adası’nın yanı sıra Dokuzağaç Mahallesi ve Villalar bölgesine de içme suyu sağlayacak proje, bölgenin turizm ekonomisine de büyük katkı sağlayacak.

Keretaş Tepesi’ne 500 metreküplük içme suyu deposu yapılırken, Akdamar Adası’na göl altından yaklaşık 4 bin metrelik bir hat çekilerek ilk kez tatlı suya kavuşturulacak. Projenin toplam yatırım bedelinin 5 milyon TL olurken, bu yıl içinde tamamlanması hedefleniliyor.

Dokuzağaç Mahallesi de 50 yıllık su sorunundan kurtuluyor

Dokuzağaç Mahallesi Muhtarı Müslim Erdem, bu projenin Van için çok önemli bir proje olmasının yanı sıra mahalleleri için de büyük bir müjde olduğunu kaydetti. Erdem, “İlk kez sesimiz duyuldu. Mahallemizde 50 yıllık su sorunu çözülüyor. Başta Valimiz Murat Zorluoğlu, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
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