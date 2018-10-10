Van Büyükşehir Belediyesi, uluslararası İpekyolu güzergahı ile Akköprü Mahallesi arasında şehir içi trafiğini rahatlatmak için açtığı alternatif yolu sıcak asfaltla kapladı.Van’da trafik yoğunluğunu en aza indirgemek için gece gündüz...

Van Büyükşehir Belediyesi, uluslararası İpekyolu güzergahı ile Akköprü Mahallesi arasında şehir içi trafiğini rahatlatmak için açtığı alternatif yolu sıcak asfaltla kapladı.

Van’da trafik yoğunluğunu en aza indirgemek için gece gündüz demeden çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, uluslararası öneme sahip İpekyolu Caddesi ile Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi’ni bir birine bağlayan alternatif yolda asfaltlama çalışması yaptı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 700 metre uzunluğundaki ve 20 metre genişliğindeki alternatif yolu sıcak asfaltla buluşturdu. Yeni cadde modern bir yapıya kavuşurken, sürücüler ise bundan sonra İskele ve Karayolları kavşaklarına girmeden kolayca Akköprü Mahallesi’nden kent merkezine gidebilecek.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Serdar Tarhan, yaptıkları çalışma ile birlikte şehir trafiğinin çok rahatlayacağını kaydetti. Tarhan, “Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda kimseyi mağdur etmeden vatandaşımızla uzlaşarak alternatif yolu hizmete açtık. Bundan sonra sürücüler Van-Özalp yolunun 1. kilometresinden alternatif yolu kullanarak Hıdırellez Caddesi’ne rahatça çıkabilecek. Buradan da şehir merkezine ulaşacak. Van’a hayırlı olsun. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.