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20 Temmuz 2018 Cuma 11:17

Avcılara yönelik “Öğrenen ve öğreten avcı’’ semineri

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Avcılara yönelik “Öğrenen ve öğreten avcı’’ semineri verildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda “Öğrenen ve öğreten avcı”...

Avcılara yönelik 'Öğrenen ve öğreten avcı'' semineri
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Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Avcılara yönelik “Öğrenen ve öğreten avcı’’ semineri verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda “Öğrenen ve öğreten avcı” sloganı ile Van’da avcılara yönelik seminer düzenlendi. Van İl Şube Müdürlüğü personeli tarafından sunumlar yapılmış, sunumların ardından avcı üyeleri ile soru-cevap şeklinde sohbet yapılarak seminer tamamlandı.
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