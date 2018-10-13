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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:34

Bahçesaray Kaymakamı Sağıroğlu’nun mahalle ziyaretleri

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı ile birlikte Çömlekçi Mahallesini ziyaret etti.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu, beraberinde AK Parti...

Bahçesaray Kaymakamı Sağıroğlu'nun mahalle ziyaretleri
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Van’ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı ile birlikte Çömlekçi Mahallesini ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, eski milletvekili Gülşen Orhan ile birlikte Çömlekçi Mahallesini ziyaret ettiler. Burada vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledikten sonra mahallede devam eden çalışmaları incelediler.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Sabırlı, "Kadir şinas köyümüz Çömlekçi (Nankax) evliyalar diyarı huzurun mutluluğun, sahabelerin yattığı dergahtaydık. O mübareklerin diyarındakilerin yüzü, gülüşleri duaları onları yoldaşları Rabbim onlardan razı olsun. Eski milletvekilimiz Gülşen Orhan hanım efendi ve ilçe Kaymakamımız Onur Şatıroğlu ile birlikte köyde yaptığımız işleri yerinde ziyaret edip onlarla hasbihal ettik hayır dualarını aldık" dedi.
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