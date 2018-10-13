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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:44

Bahçesaray’da 100 çocuk sünnet ettirildi

Van’ın Bahçesaray Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Bahçesaray Devlet Hastanesinin ortaklaşa düzenlediği program çerçevesinde 100 çocuk sünnet ettirildi.Bahçesaray Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı...

Bahçesaray'da 100 çocuk sünnet ettirildi
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Van’ın Bahçesaray Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Bahçesaray Devlet Hastanesinin ortaklaşa düzenlediği program çerçevesinde 100 çocuk sünnet ettirildi.

Bahçesaray Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SYDV) ile Bahçesaray Devlet Hastanesinin ortaklaşa düzenlediği ve Bahçesaray Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ulaş Doğan’ın öncülüğünde maddi durumu iyi olmayan 100 çocuk sünnet ettirildi. AK Parti İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, beraberindekiler ile birlikte sünnet etkinliğinin ardından hastaneye giderek sünnet olan çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dilimlerinde bulunarak çeşitli hediyeler dağıttı.

Başkan Sabırlı, "Başhekimimiz Dr. Ulas Doğan beye çok teşekkürler ederim. Rabbim kendilerinden razı olsun başarıların devamını dilerim. İlçemizde 100 çocuğun sünnet törenine katıldık. Akabinde kendilerine hediyelerini takdim ettik. Rabbim ailelerine damatlıklarını görmeyi de nasip etsin inşallah" dedi.
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