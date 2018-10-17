VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:44

Bahçesaray’da 6 haneli mezra yola kavuştu

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı ile birlikte yeni yola kavuşan Küçükköy mezrasını ziyaret etti.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu,...

Bahçesaray'da 6 haneli mezra yola kavuştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı ile birlikte yeni yola kavuşan Küçükköy mezrasını ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, eski milletvekili Gülşen Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz ile birlikte daha önce yolu olmayan ve yaklaşık 4 kilometrelik yol yapılan Akyayla Mahallesine bağlı 6 haneli Küçükköy mezrasını ziyaret etti. Mezra sakinleri ile sohbet edip sorun ve sıkıntıları dinleyen Kaymakam Şatıroğlu, eksiklerin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Mezra sakinleri ise mazralarına gelen yoldan dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Sabırlı, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gidilmedik, yer sıkılmadık, el ulaşılmadık kimse kalmayacak şiarıyla bugün Küçükköy (kicox) mezrasındaydık. Sadece 6 hanenin yaşadığı ama yolu olmadığı için sorun teşkil ettiğinde sert yalçın kayalıklardan 4 kilometrelik yolu Rabbime şükürler olsun ki açtık. Başta Van Valimiz ve Büyükşehir Belesiye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İlçe Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Bahçesaray Şantiye Şefimiz Abdullah Karca beye ve değerli ekibine çok teşekkürler ederiz. Sorun ve sıkıntı biti. Şimdi oranın su, alt yapı, okul ve bazı çalışmaları en kısa zamanda çözüme kavuşturmayı Rabbim nasip etsin inşallah. Emeği geçen herkese teşekkürler ederim" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku