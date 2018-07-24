Başkale Belediyesinden sivrisinek ve haşereyle mücadele çalışması

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Belediyesi; sivrisinek ve haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlattı.Başkale ilçesinde sağlık problemlerinin önüne geçmek için 4 personelin bir tam donanımlı araçla başlattığı çalışmalarda,...

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Belediyesi; sivrisinek ve haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlattı.

Başkale ilçesinde sağlık problemlerinin önüne geçmek için 4 personelin bir tam donanımlı araçla başlattığı çalışmalarda, sineklerin üremesini önlemek için biyolojik mücadele yapılıyor. İlçede günde iki kez ilaçlama çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarla birlikte dere yataklarını da ilaçlayarak haşerelerin yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Uzman ekipler tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı onaylı olan ilaçlar sayesinde sıcak yaz aylarında oluşan mikropların, insana ve çevreye olan etkisi minimum seviyeye indiriyor. Belediye ekipleri, çöp konteynerlerini de belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.