Başkale polisinden 500 öğrenciye giyim yardımı

Van’ın Başkale ilçesinde polis tarafından öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımı yapıldı.

Başkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından hazırlanan kırtasiye ve giyim yardımı paketleri, okullardaki öğrencilere dağıtıldı. Giyim ve kırtasiyeleri alan öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, Başkale Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de bu çalışmalarının süreceğini söylediler. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini istediklerini belirten yetkililer, “Bizim bu yöndeki çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımızdan da verilen desteğin artarak devam etmesini istiyoruz. Amacımız, toplumla emniyet personelimizi kaynaştırmak ve sürekli her alanda olduğu gibi eğitim alanında da işbirliği yapmaktır” dedi.