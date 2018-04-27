VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 13:57

Başkale polisinden 500 öğrenciye giyim yardımı

Van’ın Başkale ilçesinde polis tarafından öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımı yapıldı.Başkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından hazırlanan kırtasiye ve giyim yardımı paketleri, okullardaki öğrencilere...

Başkale polisinden 500 öğrenciye giyim yardımı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van’ın Başkale ilçesinde polis tarafından öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımı yapıldı.

Başkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından hazırlanan kırtasiye ve giyim yardımı paketleri, okullardaki öğrencilere dağıtıldı. Giyim ve kırtasiyeleri alan öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, Başkale Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de bu çalışmalarının süreceğini söylediler. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini istediklerini belirten yetkililer, “Bizim bu yöndeki çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımızdan da verilen desteğin artarak devam etmesini istiyoruz. Amacımız, toplumla emniyet personelimizi kaynaştırmak ve sürekli her alanda olduğu gibi eğitim alanında da işbirliği yapmaktır” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku