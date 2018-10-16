VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 15:55

Başkale’de 108 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen 108 kaçak şahıs yakalandı.Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında...

Başkale'de 108 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Van’ın Başkale ilçesinde yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen 108 kaçak şahıs yakalandı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında İran sınırındaki Sultan Çayır mevkii yakınlarında üç ayrı grubun seyir halinde ilerlediği tespit edildi. Durdurulan grupların yurda yasadışı yollardan giriş yapan 108 Afganistan ve Pakistan uyruklu yabancı şahıs oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şahıslara, İlçe Jandarma Komutanlığınca yiyecek ve içecek ikram edildi.

Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak şahıslar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku