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11 Ekim 2018 Perşembe 13:54

Başkale’de lokanta denetimi

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı için ilçede faaliyet gösteren tüm lokantalarda denetim yaptı.Lokantaların mutfaklarının da ayrıntılı olarak kontrol edildiği denetimlerde;...

Başkale'de lokanta denetimi
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VAN (İHA) – Van’ın Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı için ilçede faaliyet gösteren tüm lokantalarda denetim yaptı.

Lokantaların mutfaklarının da ayrıntılı olarak kontrol edildiği denetimlerde; hijyen kuralları, olması gereken evrakların tam olup olmadığı ve iş yerlerinin standartlara uygun olup olmadığı denetlendi.

İş yeri sahipleri ve çalışanlarının da bilgilendirildiği denetimlerde, çoğunlukla kurallara uyulduğu tespit edilirken, bazı iş yerlerine ise eksiklerini gidermesi için tebligat yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.
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