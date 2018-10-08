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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:47

Başkale’de sıcak asfalt çalışması

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın talimatlarıyla ilçe merkezi modern bir yapıya kavuşturularak baştan aşağı yenileniyor.Çarşı ve merkez mahallelere 4 kilometre sıcak asfalt yapımı kapsamında altyapı...

Başkale'de sıcak asfalt çalışması
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Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın talimatlarıyla ilçe merkezi modern bir yapıya kavuşturularak baştan aşağı yenileniyor.

Çarşı ve merkez mahallelere 4 kilometre sıcak asfalt yapımı kapsamında altyapı ve reglaj çalışmaları başlatıldı. İlçe merkezi ile merkez mahallerde kısa bir süre önce başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlar ise sıcak asfalt çalışmalarından memnun olduklarını belirttiler.

Başkale Belediyesi Başkan Vekili yardımcıları Ekrem Dere ile Ahmet Alkan, başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetleyerek bilgi aldı.
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