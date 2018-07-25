Başkale’deki lokanta ve fırınlar denetlendi

Van’ın Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırın ve lokantalarda denetim yaptı.

Fırın ve lokantaların ayrıntılı olarak kontrol edildiği denetimlerde; hijyen kuralları, olması gereken evrakların tam olup olmadığı ve iş yerlerinin standartlara uygun olup olmadığı denetlendi. İş yeri sahipleri ve çalışanlarının da bilgilendirildiği denetimlerde, çoğunlukla kurallara uyulduğu tespit edilirken, bazı iş yerlerine eksiklerini gidermesi için tebligat yapıldı.

Zabıta ekipleri, halk sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu belirterek, “Halk sağlığını korumak ve iş yerlerinin daha sağlıklı ortamlarda hizmet vermelerini sağlamak amacıyla yaptığımız denetimlerde eksikleri tespit edilen iş yerlerine tebligat vermek suretiyle gerekli uyarılar yapıldı. Şu ana kadar yapılan denetimlerde, iş yerlerinin çoğunlukla kurallara uyduğu tespit edildi. Amaç, halkımıza en sağlıklı ve en kaliteli hizmetin verilebilmesidir. Esnaflarımızın da bunun bilincinde olması bizleri mutlu etti” dediler.