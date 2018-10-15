Başkaleli kadınlar için Karadeniz-Batum gezisi

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Kaymakamlığı, düzenlediği ’Kültür Gezileri’ kapsamında ilçedeki kadınlar için Karadeniz ve Batum gezisi düzenledi.Başkale Kaymakamlığı, düzenlediği "Kültür Gezileri" kapsamında Sosyal Yardımlaşma...

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Kaymakamlığı, düzenlediği ’Kültür Gezileri’ kapsamında ilçedeki kadınlar için Karadeniz ve Batum gezisi düzenledi.

Başkale Kaymakamlığı, düzenlediği "Kültür Gezileri" kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen ‘ADEM projesi kapsamında açılan kurslarda eğitim gören ve ilçede ikamet eden 50 kadın için gezi programı düzenledi. Rehber eşliğinde birinci gün Erzurum, Artvin/Hopa ve Gürcistan Batum’u gezen kadınlar, ikinci ve üçüncü ise Rize Ayder Yaylası ve Trabzon Uzungöl’ü gezdiler.

Gezinin dördüncü ve son gününde ise Trabzon’da bulunan Ayasofya Müzesi ile Atatürk Köşkü’nü ziyaret eden kadınlar, ardından Van’a döndüler.

Karadeniz bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkânı bulmaktan son derece mutlu olduklarını belirten kadınlar, bu imkânı sağlayan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’a teşekkür ettiler.

Karadeniz ve Batum’a ilk defa gittiğini belirten Emine Diker, “Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha önce görmediğimiz yerlere gidip gezme imkânı bizlere verdi. Karadeniz çok güzeldi. Hayatımızda görmediğimiz yerleri gördük” dedi

Sebahat Gezginci isimli kadın da, Kaymakam Asım Solak’a teşekkür ederek, “Daha önce sadece doğu taraflarını gezdik. Karadeniz’i de gezme imkanı bulduk. Biz kadınlar için çok iyi bir fırsat oldu. Kaymakamımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.