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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:53

Başkaleli kadınlara seminer

Van’ın Başkale Belediyesi tarafında yürütülen “Değişimin Adı, Kadın Eli Çocuk Sesi” projesi kapsamında Başkaleli kadınlara seminer verildi.Başkale’deki bir otelin konferans salonunda düzenlenen seminere belediye birim amirleri, belediye...

Başkaleli kadınlara seminer
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Van’ın Başkale Belediyesi tarafında yürütülen “Değişimin Adı, Kadın Eli Çocuk Sesi” projesi kapsamında Başkaleli kadınlara seminer verildi.

Başkale’deki bir otelin konferans salonunda düzenlenen seminere belediye birim amirleri, belediye kadın personelleri ve çok sayıda Başkaleli kadın katıldı. Van Bilim Sanat Merkezinde Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Helin Yarcel tarafından bazı konularda kadınlara bilgiler verildi.

Seminerin çok faydalı olduğunu belirten kadınlar, şiddete karşı tüm kadınların bilinçlenmesi gerektiğini söylediler.

Seminer, verilen kokteylle son buldu.
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