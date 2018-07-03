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03 Temmuz 2018 Salı 11:27

Başkaleli öğrenciler İstanbul ve Çanakkale’yi gezdi

Van’ın Başkale Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında 40 öğrenci, Çanakkale ve İstanbul’daki tarihi ve turistik yerleri gezdi.Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler, ellerine kına...

Başkaleli öğrenciler İstanbul ve Çanakkale'yi gezdi
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Van’ın Başkale Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında 40 öğrenci, Çanakkale ve İstanbul’daki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler, ellerine kına yakılarak dualarla Çanakkale’ye uğurlandı. Çanakkale’de Mecidiye Tabyaları, Seddülbahir, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, 27. Alay Şehitliği ve Meçhul Asker Anıtı’nı gezen öğrenciler, Vanlı şehitlerin mezarlarını da ziyaret etti.

Ardından İstanbul’a geçen öğrenciler, burada Eyüp Sultan Camisi ve Türbesi, Ayasofya Müzesi, Sultan Ahmet Camisi, Topkapı Sarayı’nı gezerek İstanbul Boğazı’nda tekne turu yaptı.

Çanakkale ve İstanbul gezilerinin ardından Başkale’ye dönen öğrencileri karşılayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, benzer projelerin devam edeceğini söyledi. Çanakkale’de doğulusunun da batılısının da bu topraklar için canını verdiğini belirten Öztürk, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Devletimiz, milletimiz için iyi yerlere geleceklerine inancım tamdır" dedi.

Geziye katılan Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ruken Şeval Polat da, Çanakkale’de şehitliği ziyaret etmenin gururunu yaşadığını ifade ederek, "Şehitlerimizin çok büyük zorluklarla savaşıp bizlere bu vatanı emanet ettiklerini öğrendik. Çanakkale şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuduk. Bize bu heyecanı yaşatan kaymakamımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öğrencilerden Havin Uyar da, daha önce hiç ilçe dışına çıkmadığını, gezi sayesinde Çanakkale ve İstanbul gibi yerleri görme imkanı bulduğunu dile getirdi.
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