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24 Temmuz 2018 Salı 11:31

Başkan Aslan’dan ‘Basın Bayramı’ mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Aslan'dan ‘Basın Bayramı' mesajı
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Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Memet Aslan, yayınladığı mesajda, “Her bireyin bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir. Şurası hiçbir zaman unutulmamalıdır ki demokratik, laik ve hürriyetçi sistemlerde herkese ve her kesime verilen hak ve ödevler nitelikleriyle belirtilmiştir. Bu düşüncelerle değerli basınımıza düşen en büyük görev, içinde yaşadığımız toplumun milli, ahlaki, insani ve kutsal değerlerine saygılı olmaktır. Özgür basın her şartta, savaşta, barışta, kaosta, halkı ve kamuoyunu doğru bilgilendirmektir. Özgür basın; toplumun vicdanı, sesi kısılmışların nidası, ezilmişlerin haykırışı ve halkın yumuşak karnıdır. Bu vesile ile 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, tüm basın mensuplarımıza tarafsız, özgür ve sağlıklı haber yapmalarını dileriz” dedi.
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