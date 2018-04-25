VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:27

Başkan Duran güven tazeledi

AK Parti Van İl Kadın Kolları’nın 5. Olağan il kongresi yapıldı. Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut Başkan Havva Duran güven tazeledi.Bir düğün salonunda gerçekleşen kongreye, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti Genel...

Başkan Duran güven tazeledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

AK Parti Van İl Kadın Kolları’nın 5. Olağan il kongresi yapıldı. Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut Başkan Havva Duran güven tazeledi.

Bir düğün salonunda gerçekleşen kongreye, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bölge Koordinatörü MYK Belma Erdoğan, MKYK Bölge Koordinatörü Canan Baran İzgi, ilçe başkanları, ilçe kadın ve gençlik kolları ve delegeler katıldı. Divan’ın oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye çıkan AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, AK Parti’nin kadınlarla güçlenip büyüdüğünü ifade ederek, “Geleceğimiz için, ocaklarımızda kaynayan çorbanın bereketi için, vatanımızın bekası için her daim fedakar ak sevdanın ak neferleriyiz. Kadınlar inanırsa, güvenirse; yılmadan yorulmadan davasına sahip çıkar, korur, kollar ve mücadele eder. Bizler her zaman davamıza inandık, üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirme gayreti içinde olduk” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara indiklerini hatırlatan Duran, “milli iradeye sahip çıkmak için sabahlara kadar nöbet tuttuk. Yaz kış, yağmur çamur demeden aydınlık yarınlar için vatanımızın bekası için sabah evden çıkıp akşam eve dönen tüm kadın kolları teşkilatlarıma, ilçe başkanları ve yönetimlerine, mahalle başkanlarıma, sandık müşahitlerime ve bizleri hoşgörü ile karşılayan tüm eşlere, anne babalara sabırlarından dolayı teşekkür ediyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde Havva Duran, Van Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku