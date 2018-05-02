VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:08

Başkan Erbenzer, husumetli aileleri barıştırdı

Burukiler Kültürel, Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı M. Şerif Erbenzer’in girişimleri sonucu aralarında husumet bulunan Erbenzer ve Gökgözler aileleri barıştırıldı.Van’da geçtiğimiz günlerde Erbenzer ve Gökgözler...

Başkan Erbenzer, husumetli aileleri barıştırdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Burukiler Kültürel, Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı M. Şerif Erbenzer’in girişimleri sonucu aralarında husumet bulunan Erbenzer ve Gökgözler aileleri barıştırıldı.

Van’da geçtiğimiz günlerde Erbenzer ve Gökgözler aileleri arasında kavga çıkmıştı. Kavganın büyümemesi için devreye giren Burukiler Kültürel, Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı M. Şerif Erbenzer, aileleri bir araya getirerek barıştırdı. Husumetli aileleri barıştıran Başkan Erbenzer, toplumun barış ve huzura ihtiyacı olduğunu söyledi. Yaşanan tatsız olaylardan sonra barış çağrılarına cevap veren ailelere teşekkür eden Erbenzer, barışın ve barışmanın Allah’ın bir emri olduğunu söyledi. Erbenzer, “Erbenzer ve Gökgökler aileleri arasında yaşanan olayların büyümemesi için gayret gösterdik. İki aile barışı tercih ederek sağduyulu davrandı. Allah onlardan razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku