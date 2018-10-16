VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 11:24

Başkan İlhan: “Gürpınar’daki asırlık değirmenler çalıştırılmalıdır”

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yerel seçimler öncesi ilçe merkezlerinin yanı sıra mahalle ziyaretlerine de aralıksız devam ediyor.Bu hafta Gürpınar ilçesi Aşağıkaymaz ve Değirmendüzü mahallelerini ziyaret eden Saadet Partisi...

Başkan İlhan: 'Gürpınar'daki asırlık değirmenler çalıştırılmalıdır”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yerel seçimler öncesi ilçe merkezlerinin yanı sıra mahalle ziyaretlerine de aralıksız devam ediyor.

Bu hafta Gürpınar ilçesi Aşağıkaymaz ve Değirmendüzü mahallelerini ziyaret eden Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ve beraberindeki partililer, mahallelilerle sorun ve sıkıntıları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Özay İlhan, özellikle Selçuklular ve Osmanlılardan günümüze kadar gerek yurt içi, gerek yurt dışına organik un ve bulgur üreten su değirmenlerinin sit alanı olarak ilan edildiğini belirtti. Gürpınar’daki asırlık değirmenlerin çalıştırılması gerektiğini ifade eden İlhan, “Sit alanı ilan edilen alanın istimlak edilerek hak sahiplerinin 15 yıldır süren maddi mağduriyetleri giderilmeli, bu alan kültürel dokusuna uygun şekilde restore edilerek yeniden bölgede organik ve yerli buğday yetiştiriciliği teşvik edilmelidir. Değirmenlerden geçen su, 200 metre sonra içme suyu ve sulama suyu olarak değerlendirilebilir” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku