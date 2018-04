Başkan İnan, “Van’ı fuarlar şehri yapacağız’

Van’da, bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Evlilik ve Hediyelik Eşya Fuarı’ nın genel anlamda başarılı geçtiğini belirten New İpekyolu Fuarcılık ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Faysal İnan, “Van’ı fuarlar şehri yapacağız” dedi.

Van’da, New İpekyolu Fuarcılık ve Organizasyon tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen "Evlilik ve Hediyelik Eşya Fuarı’ başarıyla tamamlandı. Fuarla ilgili bir değerlendirmede bulunan New İpekyolu Fuarcılık ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Faysal İnan, 19-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ‘1.Van Evlilik ve Hediyelik Eşya Fuarı’nın her anlamda verimli geçtiğini ifade ederek, “Üç gün boyunca defilelerin, kına organizasyonlarının, folklor gösterilerinin ve canlı müziğin yapıldığı fuarımıza yoğun katılım oldu. 2 bin 500 kişinin katıldığı çekilişte birbirinden güzel hediyeler dağıtıldı. On binlerin katılımıyla çok verimli ve çok güzel bir fuar geçirdik. Hedefimiz önümüzdeki yıl çok daha kapsamlı, çok daha profesyonel bir fuar gerçekleştirmektir. ‘Van’ı fuarlar şehri yapacağız’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, evlilik fuarını da inşallah marka fuar haline getireceğiz. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben bu anlamda bizden desteğini esirgemeyen başta Van Valiliği olmak üzere, Van Büyükşehir Belediyesi. Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, DAKA, KOSGEB, TÜMSİAD, VİŞAD‘a, tüm katılımcı firmalarımıza ve bizi yalnız bırakmayan ziyaretçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.