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01 Mayıs 2018 Salı 12:36

Başkan Özgökçe’den ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, “Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten tebrik eder ve en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.Başkan Özgökçe, yayımladığı mesajda, “İş...

Başkan Özgökçe'den ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı
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Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, “Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten tebrik eder ve en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

Başkan Özgökçe, yayımladığı mesajda, “İş ve emeğe, alın teri ve helal kazanca değer veren, hak ve hukuki hakları gözeten bir kurumuz. Türkiye’nin kalkınması, büyümesi ve istikrar içinde gelişmesi, belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde işçi kardeşlerimiz çok önemli bir role sahiptirler. Tuşba Belediyesi yaklaşık 1950 kilometrekare alanda üstün hizmetlerini de iş ve emeğin gerçek sahipleri olan işçi ve emekçilerimiz sayesinde gerçekleştirmektedir” dedi.

Genelde devletin ve özelde de sosyal belediyecilik gereği olarak çalışmalarını, sendika ve sivil toplum örgütleri ile sürekli işbirliği içinde yürüttüklerini dile getiren Başkan Özgökçe, çalışanların emeklerinin karşılığını daha alın terleri kurumadan verildiğini söyledi. Başkan Özgökçe, “İşçi ve emekçilerimizin, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması her zaman bizlerin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Çalışanın hakkını, alın terini verme hassasiyetine haiz olan bir dinin ve kültürün mensubuyuz. Türkiye ekonomisinin bugünkü yükselişinde emek veren işçilerin alın teri vardır” ifadelerini kullandı.

Başarının, emeğin ve üretimin gerçek sahipleri olan işçilerin haklarına AK Parti hükümetleri döneminde kavuştuğunu anlatan Başkan Özgökçe, AK Parti hükümetleri tarafından kamuda istidam edilen yaklaşık bir milyon taşeron işçinin kadroya alındığını vurgulayarak, “Çalışma hayatının en önemli sorunlarından birisi olan alt işverenlik, kamuoyunda bilinen adıyla taşeronluk uygulamasıydı. Hükümetimiz yaklaşık bir milyon işçiye kadro vererek bu haksız uygulamayı da ortada kaldırdı” şeklinde konuştu.

İşçilerin yeni düzenlemelerle daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlamak için yerel yöneticiler olarak üzerlerine düşenin en iyisini yaptıklarını da ifade eden Başkan Özgökçe, “Hükümetimizin son 17 yıldır yaptığı düzenlemeler neticesinde vesayet yönetimlerinin yasakladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü demokrasimize yakışır biçimde kutlanabilir hale getirildi. Ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında en büyük pay ve emek sahibi çalışanlarımızındır. İşçilerimiz ve diğer çalışanlarımız için bu özel günü çok anlamlı ve yerinde buluyoruz. Bu vesile ile tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, provokasyonlardan uzak bir şenlik havasında geçmesini, gerçekleştirilecek etkinliklerin barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz. Bu anlayışla, işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik eder, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, tüm halkımızı en kalbi duygularımla selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.
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