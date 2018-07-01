Başkan Özgökçe’den ‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, ‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Üç tarafı denizlerle çevrili ve son derece stratejik iki önemli boğaza sahip olan Türkiye’nin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92’inci yılını kutlarken, ‘Denizlere hakim olan, cihana hakim olur’ anlayışıyla, denizciliğin dünya çapındaki öneminin yüzyıllar önce ortaya konulduğunu dile getiren Başkan Özgökçe, 1 Temmuz 1926da yürürlüğe giren ve Türk denizcilik tarihinde bir dönüm noktası olan Kabotaj Kanunu’nun modern Türk denizciliği açısından da; ulaşımdan taşımacılığa, turizmden balıkçılığa büyük bir önem taşıdığını dile getirdi. Başkan Özgökçe, “Ülkemiz son zamanlarda hem savunma sanayinde, hem denizcilikle ilgili yapmış olduğu atılımlarla kendi milli tankından, kendi uçağından, helikopterine ve denizlerle ilgili hakimiyet noktasında bir dizi gelişmeyi hayranlıkla izlemekteyiz. Ülkemizde yaşanan bu güzel gelişmeyle birlikte Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde de çok sevindirici gelişmeler ve faaliyetler olmaktadır” dedi.

Cumhuriyet tarihinden bu yana Van Gölü’nde yeterince faydalanılmadığının altını da çizen Başkan Özgökçe, ancak AK Parti hükümetleri döneminde değeri anlaşılan Van Gölü’ne cumhuriyet tarihinden kalma feribotların yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin halkı tarafında seçilen ilk başkan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin en büyük 2 feribotunu bizzat Van Denizi’nde tersane kurdurarak yaptırdığı hem yük ve yolcu taşıma kapasitesi artırılmış hem de daha hızlı oldukları için ulaşımda vakit tasarrufu sağlandığını söyledi. Aynı zamanda Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Tatvan Liman Başkanlığının daha da aktif duruma getirilmiş ve ilk sivil tersanesinin de burada kurulduğunun altını çizen Başkan Özgökçe, “Biz Tuşba Belediyesi olarak da yıllardır Van Gölü’nün adeta çöplük olarak kullanan bir zihniyette devre alarak, metruk alanları, sivrisinek üreme alanı ve kıyıda adeta enkaz dökülen çöplüğünü, ilin atık suyu ve hafriyatının atıldığı alandan çıkararak Van halkının göl ile buluşmasını ve sırtını döndüğü denize yüzünü döndürmesini sağlamaya çalışıyoruz. Van’da yaşanan depremlerin ardından adeta şehir enkazının atıldığı alana dönüştürülen Van Gölü’nün İskele Mahallesi sahiline yaptığımız 8 milyon liralık bir yatırımla bölgede bir ilk olan alanı Van halkına ve bölge halkına kazandırdığımız 15 Temmuz Şehitler Parkımızı tamamladık. Bu parkımızın devamı olan ikinci etabının yapımı ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir yandan da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine kadar devam eden İskele Sahil Yolu Projemiz sürüyor. İlk kez Mollakasım Mahallesi’nde yaptırdığımız, ‘Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajımız’, Ulusal Mavi Bayrak Ödülü almaya hak kazandı. Peyzaj çalışmaları kısa bir sürede tamamlanan Van Denizi’nde ilk ve tek mavi bayraklı halk plajımızın ulusal açılışını 6 Temmuz’da yaparak halkımızın ve bölgenin turizmine sunacağız. Biz göreve geldiğimiz 2014 yerel seçimlerinden bugüne kadar Van halkı ile Van Denizi’ni buluşturma gayretimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Bir devletin hür ve bağımsızlığının en önemli göstergelerinden biri ‘Kabotaj’ hakkı olduğunu dile getiren Başkan Özgökçe, “İşte bugün kutladığımız Kabotaj Bayramı ile bağımsızlığımızın ve ekonomik özgürlüğümüzün en önemli sonuçlarından birisidir. Denizaltı, deniz alanın, deniz ürünlerinin ve deniz yüzeyinin en aktif şekilde kullanmak, korumak ve geliştirmek yolunda hem ülke olarak hem de Van olarak denizin insanlığa sunduğu nimetlerden yararlanan Van’ımızda ve Tuşba’mızda denizciliğin daha da gelişmesini arzu ediyor, sektörde faaliyet gösteren herkesin ve tüm halkımızın 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.