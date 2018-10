Başkan Özgökçe’den ‘Yaşlılar Haftası’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, ‘1-7 Ekim Yaşlılar Haftası’ münasebetiyle bir mesaj yayınladı.Yayınladığı mesajda, her insan için değişik anlamı ve önemi olan yaşlılığın aslında hayatın çok güzel...

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, ‘1-7 Ekim Yaşlılar Haftası’ münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Yayınladığı mesajda, her insan için değişik anlamı ve önemi olan yaşlılığın aslında hayatın çok güzel ve özel bir dönemi olduğunu belirten Başkan Özgökçe, geçmiş ile bugün arasında, kültürümüzün ve değerlerimizin yarınlara taşınmasını sağlayan yaşlıların hayatımızın en kıymetli hazineleri olduğunu söyledi. Başkan Özgökçe, “Yaşlılara gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan, ihtiyaç duydukları saygı ve sevgiyi esirgeyen bir toplumun huzur içinde olması mümkün değildir. Yaşlılara gösterilen önem ve onların çözümü için gösterilen çaba, o toplumun uygarlık göstergesiyle eş anlamlıdır” dedi.

Yaşlılara ve onların sorunlarına sahip çıkmanın yerel yöneticiler olarak kendilerinin asli ve bir o kadar insanlık ve yurttaşlık görevleri olduğunu ifade eden Başkan Özgökçe, “Muhterem ihtiyar ve ihtiyareler, evet şimdilerde bizler de genç olabiliriz, inşallah ömrümüz olursa gelecekte biz de sizin gibi ihtiyar olacağız. Çünkü biliyoruz ki; insan bir yolcudur. Sahavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. İhtiyarlık kazanılan tecrübe ve geçirilen hatıralar ile ne kadar değerli olduğunu sadece yaşadıkları aileleri değil, toplumun her kesimi için aksakallılar okyanus kenarındaki deniz fenerleri gibidir. Onların varlığı sadece özel günlerde değil her zaman hatırlanmalı, aynı oranda hatırlatılmalı ve yaşama sevinçlerine ortak olunmalıdır” diye konuştu.

Tuşba Belediyesi olarak kendilerini bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlıların hayatını kolaylaştırmak, daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlamanın öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Başkan Özgökçe, “Yaşlılara yönelik Tuşba Belediyesi olarak gerek sosyal ve gerekse fiziki şartları olgunlaştırarak onlara her daim sahip çıkmaktayız. Evde bakım hizmetimiz ve 2014 yılından bugüne kadar düzenli olarak yaşlı ziyaretlerimiz ile çınarlarımızı hiçbir vakit yalnız bırakmadık ve bundan sonra bu ziyaretlerimizi artırarak devam edeceğiz. Yaşlılarımıza belli günlerde Van’ımızın ve Tuşba’mızın güzelliklerini göstermek ve yaşatmak için düzenli seyahatlerimiz devam ediyor. Bu hizmetlerin yanı sıra sosyoekonomik ve sağlık alanlarında da bize gelen ve bizlerin sahada elde ettiğimiz bilgi ve talepler doğrultusunda gerekli destek ve hizmetleri kendilerine sunmaktayız. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) herhangi bir gelir veya aylık almayan ve bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımıza, devlet aylık bağlıyor düzenlemesi, AK Parti hükümeti tarafından düzenlendi. Kamuoyunda ‘65 yaş aylığı’ veya ‘üç aylık’ olarak da bilinen ödemeler, bugüne kadar üç ayda bir yapılıyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Haziran 2018 tarihinde verdiği müjde çerçevesinde, 65 yaş aylığı ödemeleri 1 Eylül’den itibaren 3 ayda bir yerine, her ay ödenmeye başlandı. Ayrıca mayıs ayında yapılan yasal düzenlemeyle 1 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 266 lira olan yaşlı aylığı 500 liraya yükseltildi. Aylıklar, memur maaş katsayısına bağlı olarak her altı ayda bir artmaktadır. Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 8.65 oranında artırıldı. Buna bağlı olarak, haziran ayında 500 liraya çıkartılmış olan 65 yaş aylığı, 1 Eylül’den itibaren 543 lira olarak ödendi. Bu da AK Parti hükümetimizin ve devletimizin yaşlılarına verdiği değerin bir göstergesidir. Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına sahip çıkmak, insanlık ve yurttaşlık görevimizdir. Bu anlamda önemli değerlerimiz olan kıdemli ve kıymetli hemşehrilerimizin ‘Yaşlılar Günü’nü tüm ruhu canımız ile tebrik eder, en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullandı.