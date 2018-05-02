VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:26

Başkan Süer’den Vali Zorluoğlu’na ziyaret

Van Ticaret Borsasının nisan ayı başında yapılan başkanlık seçimi sonucunda yönetim kurulu başkanlığına seçilen Naif Süer, borsanın yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etti.Yönetim Kurulu Başkanı...

Başkan Süer'den Vali Zorluoğlu'na ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van Ticaret Borsasının nisan ayı başında yapılan başkanlık seçimi sonucunda yönetim kurulu başkanlığına seçilen Naif Süer, borsanın yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Süer, ziyarette borsanın başkanlığı sürecindeki hedefleri ve projeleri hakkında bilgi aktardığı Vali Zorluoğlu’na, beraberindeki borsa yöneticilerini de tanıttı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Murat Zorluoğlu da, Van Ticaret Borsasının yeni yönetim kuruluna ‘hayırlı olsun’ temennilerini ileterek, kentin tarım sektörüne yapacakları katkılar için şimdiden teşekkürlerini bildirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku