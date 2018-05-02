Başkan Süer’den Vali Zorluoğlu’na ziyaret

Van Ticaret Borsasının nisan ayı başında yapılan başkanlık seçimi sonucunda yönetim kurulu başkanlığına seçilen Naif Süer, borsanın yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Süer, ziyarette borsanın başkanlığı sürecindeki hedefleri ve projeleri hakkında bilgi aktardığı Vali Zorluoğlu’na, beraberindeki borsa yöneticilerini de tanıttı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Murat Zorluoğlu da, Van Ticaret Borsasının yeni yönetim kuruluna ‘hayırlı olsun’ temennilerini ileterek, kentin tarım sektörüne yapacakları katkılar için şimdiden teşekkürlerini bildirdi.