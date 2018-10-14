Başkan Türkmenoğlu ‘Dostluk Grubu Tekstil Fabrikasını’ gezdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 15 iş adamının bir araya gelerek kurduğu ve 500 kişinin istihdam edileceği ‘Dostluk Grubu Tekstil Fabrikası’nı gezdi. Türkmenoğlu, “Balık yemeği değil, balık tutmayı kim öğretiyorsa biz onun destekçisiyiz” dedi.

Van’da farklı sektörlerde faaliyet gösteren 15 iş adamı bir araya gelerek “Dostluk Grubu” adı altında 4 bin metrekare alan üzerine tekstil fabrikası kurmuştu. İki gün önce açılan tekstil fabrikasını ziyaret eden Başkan Türkmenoğlu, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Fabrika hakkında yetkililerden bilgi alan Türkmenoğlu, çalışanlarla sohbet etti. Günlük 3 bin gömlek üretme kapasiteli fabrikada 500 kişinin istihdam edileceğini öğrenen İl Başkanı Türkmenoğlu, ”Van’ın en büyük meselesi üretimdir. Bizler üreten toplum oluşturmak zorundayız. Mesele balık yemeyi öğretmek değil, balık tutmayı öğretebilmektir. Bunu kim beceriyor ve yapıyorsa bizler onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda Dostluk Grubu Tekstil Fabrikamızda da hem meslek sahibi kişiler yetişecek, hem de üretime katkı sunulmuş olunacak. Ben bu anlamda Dostluk Grubunu oluşturan her ferdin yapmış olduğu gayretli çalışmayı takdirle karşılıyor, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.