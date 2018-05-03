Başkan Türkmenoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu; Edremit, Tuşba ve İpekyolu mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yaklaşan genel seçimlerle ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında sabahın erken saatlerinde Edremit ilçesine gelen Başkan Türkmenoğlu, Eminpaşa Mahalle Muhtarlığında mahalle muhtarları ile istişarelerde bulundu. Daha sonra Tuşba ilçesine bağlı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, 24 Haziran Genel Seçimleri ile ilgili istişarelerde bulunan Başkan Türkmenoğlu, akabinde yine İpekyolu ilçesine bağlı mahalle muhtarlarıyla süreç değerlendirme toplantısında bulundu.

Ziyaretlerde konuşan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ülke olarak çok sıkıntılı dönemler geçirdiklerini ifade ederek, bu zor süreçlerde teşkilatlarla birlikte en büyük yükü omuzlananın muhtarlar olduğunu vurguladı. AK Parti hükümetinin izlediği yol haritasıyla birlikte zor zamanların geride bırakıldığını da sözlerine ekleyen Türkmenoğlu, artık zamanın muhtarların mahallelerine en kaliteli hizmeti götürme zamanı olduğunu söyledi. Türkmenoğlu, "Merkez muhtarlarımız olarak bizleri ağırladığınız için teşekkür ederiz. Bizlere güçlü destekleriniz ile uyum içerisinde çalışmalar yürüteceğiz. Bunda kazanan her zaman Van olacaktır. 24 Haziran’da bir seçime gideceğiz. Adayımız Cumhurbaşkanımızdır. Onun meclis üyeliği gibi göreve sahip olacak olanlarda milletvekilleridir. Bu yolda başarıya gidebilmek için her türlü fikre açık olarak burada siz muhtarlarımızla görüşeceğiz. Bizlere duyduğunuz güven ve vermiş olduğunuz değerden ötürü sizlere teşekkür ederiz” dedi

Türkmenoğlu’nun konuşmasının ardından muhtarlar, sorumluluk bölgelerindeki sorun ve sıkıntıları aktardı. Toplantı, çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.