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01 Mayıs 2018 Salı 16:50

Başkan Türkmenoğlu’ndan merkez ilçelere ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu; İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerini ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.Sabah saatlerinde beraberindeki AK Parti Van İl Teşkilat Başkanı Abdülkerim Öztürkçü ve Tanıtım ve Medya Başkanı...

Başkan Türkmenoğlu'ndan merkez ilçelere ziyaret
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AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu; İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerini ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Sabah saatlerinde beraberindeki AK Parti Van İl Teşkilat Başkanı Abdülkerim Öztürkçü ve Tanıtım ve Medya Başkanı Ferhat Atacan ile merkez ilçeleri ziyaret eden Başkan Türkmenoğlu, ilçe yönetim kurulu toplantılarına katılarak teşkilatlarla bir araya geldi. Başkan Türkmenoğlu, İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç, Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini ve Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık ve ana kademe yönetim, kadın ve gençlik kolları yönetimleriyle 24 Haziran Genel Seçimleri ile ilgili görüşmelerde bulundu. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) almış olduğu erken seçim talimatıyla çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını ifade eden Türkmenoğlu, teşkilatlara sandığın önemine değinerek, seçimin sandıkta kazanıldığını söyledi. Van’ın ve Vanlının her daim Cumhurbaşkanının yanında olduğunu söyleyen Türkmenoğlu, "Yenilenen teşkilâtlarımızla yolun başındayken alınan erken seçim kararıyla heyecanımız doruğa çıktı. Hep beraber 24 Haziran seçimleri için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Van’da en iyi sonucu almak ve Cumhurbaşkanımıza 24 Haziran gecesi Van da seninle başkanım mesajını vermek siz teşkilatların elindedir" dedi.

Ziyaretlerinin sivil toplum örgütleri, esnaf ve üye ziyaretleri ile devam edeceğini de belirten Başkan Türkmenoğlu, ilçe koordinatörlerinin de her hafta sorumlu oldukları ilçelerde çalışma yapacaklarını belirtti.
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