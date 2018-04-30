Başkan Vekili Çiçekli’den ’Berat Kandili’ mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Yüce Mevla’nın engin af, mağfiret ve rahmetiyle dolu mübarek Berat Kandili’ni bir kez daha idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Şaban ayının 14. gününü 15. gününe...

Van’ın Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Yüce Mevla’nın engin af, mağfiret ve rahmetiyle dolu mübarek Berat Kandili’ni bir kez daha idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecenin Berat Kandili olarak idrak edildiğini hatırlatan Atıf Çiçekli, Berat Kandili gecesinin bağışlanma ve af gecesi olduğunu belirtti. Çiçekli, “Bu gece, Rabbimizin ’Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim’ dediği ve rızıkların paylaştırıldığı müstesna gecelerden biridir. Ramazan ayının habercisi, Yüce Mevla’nın engin af, mağfiret ve rahmetiyle dolu mübarek Berat Kandili’nin Edremit’mize, Van’ımıza, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ederim” dedi.