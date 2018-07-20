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20 Temmuz 2018 Cuma 17:43

Başkan Vekili Vardar, sulama göleti inşaatını inceledi

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, yapımı yeni başlanan sulama göletinde incelemelerde bulundu.Özalp ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi’nde yapımı devam eden sulama göletindeki çalışmaları...

Başkan Vekili Vardar, sulama göleti inşaatını inceledi
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VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, yapımı yeni başlanan sulama göletinde incelemelerde bulundu.

Özalp ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi’nde yapımı devam eden sulama göletindeki çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Vardan, ilgililerden bilgi aldı. Yeni Emek Mahalle Muhtarı Abdullah Korkmaz ve gölet çalışanlarıyla görüşen Kaymakam Vardar, suyun tasarruflu kullanılabilmesi için kapalı boru sistemi ile modern bir gölet inşa edildiğini belirtti. Vardar, “36 metre derinliği ile yapılmakta olan sulama göletinin tamamlanması durumunda ilçemizde 4 bin dönüm arazi sulanabilecek. Bu vesile ile yöredeki çiftçilerimiz, yetiştirdikleri ürünlerde daha fazla verim alabilecek. DSİ Bölge Müdürlüğünün katkıları ile yapılan bu güzel çalışmanın ilçe halkımıza hayırlı olmasını temenni ederiz” dedi.
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