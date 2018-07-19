Bebek transferlerindeki problemler çözülüyor

Van İl Sağlık Müdürlüğü, hastaneler arası bebek transferi için vantilatörlü transport kuvözler aldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde düşük ağırlıklı ve bebeklerin hastaneler arası transferinde kullanılacak tam teşekküllü vantilatörlü transport kuvözleri alındığı belirtildi. Şu an için dört hastaneye kuvözlerin alındığı ifade edilen açıklamada, “SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gevaş, Çatak, Bahçesaray devlet hastanelerine bu kuvözler temin edildi. Diğer ilçelerimiz Başkale, Çaldıran ve Erciş devlet hastanelerimiz için de en kısa sürede transport kuvözler temin edilecek. Bu sayede transfer kaynaklı bebek ölümlerinin önlenmesi sağlanmış olacaktır. İlimize ilk defa gelen bu kuvözlerle sağlıkta kaliteyi arttırıp, bebek transferlerindeki problemleri çözmeyi hedeflemekteyiz” denildi.