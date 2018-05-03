Belediye personeline ‘madde bağımlılığı’ semineri

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İpekyolu Şerif Onat Sosyal Hizmet Müdürlüğü sosyologları tarafından Başkale Belediyesi personeline “Madde Bağımlılığı İle Mücadele Yöntemleri” konulu bir seminer verildi.Belediyenin...

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İpekyolu Şerif Onat Sosyal Hizmet Müdürlüğü sosyologları tarafından Başkale Belediyesi personeline “Madde Bağımlılığı İle Mücadele Yöntemleri” konulu bir seminer verildi.

Belediyenin konferans salonunda düzenlenen “Madde Bağımlılığı ile Mücadele Yöntemleri” konulu seminere katılan sosyolog Mustafa Polat ile İbrahim Eray, ‘madde nedir, beynin hangi sistemleri etkilenir, bağımlılığa yol açan maddeler, bireylerde yaptığı değişimler, madde kullanımına başlama nedenleri, çevresel ve kalıtsal faktörler, madde kullanımında risk etmenleri, madde kullanımında koruyucu etkenler’ gibi konularda bilgiler verdiler.