VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:05

Berat Kandili’nde Van’da camiler doldu

Van’da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.Akşam namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim dinleyip, bol bol dua etti. Berat Kandili vesilesiyle Ulu Cami’ye akın eden...

Berat Kandili'nde Van'da camiler doldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van’da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Akşam namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim dinleyip, bol bol dua etti. Berat Kandili vesilesiyle Ulu Cami’ye akın eden vatandaşlar, burada Mevlid-i Şerif dinledi. TGRT kandil programını canlı verirken, camiye akın eden Vanlılar ise burada birlikte ibadet ederek dua ettiler. Berat gecesi programı, kılınan yatsı namazı sonrası sona erdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku