Berat Kandili’nde Van’da camiler doldu

Van’da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.Akşam namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim dinleyip, bol bol dua etti. Berat Kandili vesilesiyle Ulu Cami’ye akın eden...

Van’da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Akşam namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim dinleyip, bol bol dua etti. Berat Kandili vesilesiyle Ulu Cami’ye akın eden vatandaşlar, burada Mevlid-i Şerif dinledi. TGRT kandil programını canlı verirken, camiye akın eden Vanlılar ise burada birlikte ibadet ederek dua ettiler. Berat gecesi programı, kılınan yatsı namazı sonrası sona erdi