“Bilim Doğudan Yükselir - Edremit Bilimle Buluşuyor” şenliği

Van’ın Edremit ilçesinde “Bilim Doğudan Yükselir-Edremit Bilimle Buluşuyor” isimli TÜBİTAK 4007 bilim şenliği düzenlenecek.

12 - 14 Ekim 2018 tarihleri arasında değişik yaş gruplarına uygun olan 21 farklı atölyede; fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, astronomi, robotik, kodlama, 3-boyutlu tasarım ve ahşap doğrama alanları olacağı belirtildi. Atölyeler dışında şenliğin ilk 2 günü boyunca alanında uzman akademisyenler tarafından popüler bilim seminerleri verileceği, ayrıca, havanın müsaade ettiği sürece her akşam teleskoplarla astronomik gözlemler yapılacağı kaydedildi. Mars ve Satürn gözlemlerinin yanı sıra değişik gök cisimlerinin de teleskoplarla izlenebileceği şenlikte, bilim atölyeleri ve gece gözlemlerinin de Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirileceği bildirildi.

Bilim seminerlerinin Süphan Kültür Merkezinde gerçekleştirileceği ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Edremit Belediyesi koordinasyonuyla gerçekleştiriliyor. Bilim şenliğinin Van halkına açık ve ücretsiz olduğu, atölyeler ve şenlik programı için de www.bilimdogudanyukselir.com web sitesinden detaylı bilgiye ulaşılabileceği belirtildi.