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29 Nisan 2018 Pazar 09:27

Brukiler yemekte bir araya geldi

Van’ın en büyük aşiretlerinden biri olan Brukiler Aşireti’ne mensup aile bireyleri, yemekte bir araya gelerek istişare ettiler.Geçtiğimiz hafta dernekleşerek faaliyetlerine başlayan Brukiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından...

Brukiler yemekte bir araya geldi
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Van’ın en büyük aşiretlerinden biri olan Brukiler Aşireti’ne mensup aile bireyleri, yemekte bir araya gelerek istişare ettiler.

Geçtiğimiz hafta dernekleşerek faaliyetlerine başlayan Brukiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen yemeğe aşiretin önde gelen isimlerinden Halil Kartal, Paşa Kurşunluoğlu’nun yanı sıra aşirete mensup aileler katıldı. Katılımın oldukça yoğun olduğu toplantıda, aşiret mensupları kürsüye çıkarak fikir ve önerilerini söyledi.

Önerileri dikkate alacaklarını ifade eden Dernek Başkanı Şerif Erbenzer, dernek olarak aile bireylerinin birlik ve beraberliğini sağlamak için böyle bir oluşumun içine girdiklerini belirtti. Erbenzer, 5 Mayıs’ta büyük bir katılım ile dernek binasını hizmete açacaklarını söyledi.
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