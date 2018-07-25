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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:45

BURKAFED heyetinden Kaymakam Uçar’a ziyaret

‘Tarihi İpekyolu Kadınları Bursa-Muş-Van Kültür Buluşması’ projesi eğitimi için Van’a gelen Bursa Kadın Dernekleri Federasyonu (BURKAFED) Başkanı Dilek Durak, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Melda Güleç, Van Usta Öğreticiler Derneği...

BURKAFED heyetinden Kaymakam Uçar'a ziyaret
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‘Tarihi İpekyolu Kadınları Bursa-Muş-Van Kültür Buluşması’ projesi eğitimi için Van’a gelen Bursa Kadın Dernekleri Federasyonu (BURKAFED) Başkanı Dilek Durak, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Melda Güleç, Van Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Zühre Eyaz ve Mali Müşavir Halis Bayramoğlu, Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar’ı makamında ziyaret etti.

Proje ile ilgili Başkan Dilek Durak, ORDİKAD ve BURKAFED olarak öncelikli olarak Bursa’da yaşayan ve alanında uzmanlaşmış eğitimcilerin Muş ve Van illerinde yaşayan ve adeta tarihi İpekyolu kültür elçileri olan bütün kadınlar ile bir araya gelmesini hedeflediklerini söyledi. Durak, “Doğu’daki İpekyolu kadınlarının kültürel ve sosyoekonomik konularda gelişmesine katkı sağlamak, girişimcilik konusunda kadınların bilgilendirilmesi, dernekleşme ve kadınlara katkıları konusunda örneklerle kadınlarımızı bilinçlendirmek, el sanatlarını öğretmek projenin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Özellikle de o bölgede ihtiyaç duyulan usta öğretici bulunamadığı için unutulmuş olan ipek kozasından hediyelik eşya, ebru sanatı, tel kırma, ahşap yakma ve filografi eğitimi gibi alanlara öncelik verilmiştir. İhtiyaç duyulan alanlarda kadınlara özgü bilgi paylaşımında bulunmak ve sonraki yıllarda birlikte yapılabilecek kültürel etkileşim programları hakkında müzakerelerde bulunmak temennisiyle Van’dayız” dedi.

Başkan Durak, federasyon adına Kaymakam Uçar’a plaket takdiminde bulundu.

Kaymakam Uçar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kültürler arasında kalıcı bir bağ oluşturmak ve kadınlarımızın kendilerini daha iyi anlatabilmesi için düzenlenen bu tür organizasyonlarda emeği geçen Bursa Kadın Dernekleri Federasyonunu tebrik ediyorum” diye konuştu.
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