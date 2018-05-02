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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:59

Çaldıran Belediyesinden okullara fidan desteği

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından ilçedeki okullara "Çaldıran’da hayatın toprakla buluşması" kampanyası kapsamında 7 bin adet fidan dağıtıldı.Bahar mevsimiyle birlikte Çaldıran’ı yeşillendirmek amacıyla Park ve...

Çaldıran Belediyesinden okullara fidan desteği
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Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından ilçedeki okullara "Çaldıran’da hayatın toprakla buluşması" kampanyası kapsamında 7 bin adet fidan dağıtıldı.

Bahar mevsimiyle birlikte Çaldıran’ı yeşillendirmek amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından okullara 7 bin fidan dağıtıldı. "Çaldıran’da hayatı toprakla buluşturuyoruz" kamyanyası kapsamında fidan dikimine başladıklarını söyleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "İlçemizde bulunan okullara 7 bin fidan dağıttık. Kışın sert yaşandığı ilçemizde soğuk havaya dayanıklı ve boyları 50 santimetren başlayıp 2 metreye kadar değişen huş, karaağaç, sarıçam, yalancı iğde fidanlarının dikimini, okul bahçelerinde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yaptı. Hem çevre görselliğine katkı sunmak hem de öğrencilerimize doğa ve ağaç sevgisini aşılamak anlamında bu kampanyamızı anlamlı buluyoruz” dedi.

1900’lü yıllarda ilçedeki dağlarda birçok ağaç yetiştiğini belirten Dundar, “Yıllar geçtikçe dağlarımızdaki ormanlar yok edilmiş. Ancak şimdiki neslin diktiği ağaçlar, gelecekte eski yeşil Çaldıran’ı yaşatacaktır. Vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.
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