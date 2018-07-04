Çaldıran ilçesine modern kapalı semt pazarı

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından seyyar satıcılar için kurulacak kapalı semt pazarının yapımına başlandı.Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanarak ihale edilen kapalı semt pazarının yapımına...

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından seyyar satıcılar için kurulacak kapalı semt pazarının yapımına başlandı.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanarak ihale edilen kapalı semt pazarının yapımına Beyazıt Mahallesi’nde başlandı. Bin 265 metrekarelik alana sahip olacak kapalı semt pazarında temel kirişleri ve beton dökümü gerçekleştirilirken, eylül ayında yapımının tamamlanması hedefleniliyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçedeki seyyar satıcıların çarşının değişik yerlerinde ürünlerini pazarladıklarını hatırlatarak, “Kış mevsiminde hava sıcaklığının eksi 40 dereceleri bulduğu soğuklarda esnaflarımız ürünlerini pazarlamaktayken, yaz mevsiminde de hijyenik olmayan ortamlarda satılan ürünler vatandaşlarımızın sağlığını olumsuz etkilemekteydi. Bin 265 metrekarelik alana sahip olacak olan pazarımızda sebze-meyve, şarküteri, giyim, teknoloji ve zücaciye olarak sektörlere ayrılmış alanlar tasarlanmıştır. Pazar alanı içerisindeki dolaşım alanları, şeffaf çatı ile doğal aydınlatılacaktır. Kış için yan taraflardaki açıklıklar panjur sistemleriyle açılıp kapanabilinecektir. Pazarımız hem ilçemizin gelişimine katkı sunacak hem de seyyar satıcılarımız eksi 40 derecedeki soğuk ortamlardan kurtulmuş olacak. 2018 Eylül ayında pazarımızı tamamlayarak esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız inşallah” dedi.