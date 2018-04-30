VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:00

Çaldıran ışıklandırmayla bir başka güzel oldu

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçenin girişindeki kemer ile merkezdeki saat kulesi led ışıklarla aydınlatıldı.Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ışıklandırmayla akşam saatlerinde renkli görüntülere sahne...

Çaldıran ışıklandırmayla bir başka güzel oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçenin girişindeki kemer ile merkezdeki saat kulesi led ışıklarla aydınlatıldı.

Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ışıklandırmayla akşam saatlerinde renkli görüntülere sahne olan kemer, ilçenin görünümüne de ayrı bir güzellik katıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçenin sembolü haline gelen kemer ile saat kulesini led ışıklarla aydınlattıklarını belirterek, “Çift şeritli yolu kapsayan kemerde geceleri karanlık ortamdan dolayı trafik de olumsuz etkilemekteydi. Aynı zamanda şehir görünümünü de olumsuz etkilemekteydi. Led ışıklarla süsleyerek ilçenin görünümüne ve trafiğe olumlu katkı sağladığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda ilçe merkezimizde bulunan saat kulesine de led ışıklar yerleştirilerek Çaldıran’ın güzelliklerine güzellik kattık. Çarşı merkezimiz D-975 uluslararası karayolu üzerinde bulunduğu için insanların çok uğradığı bir ilçe konumundadır. Bu çalışmalar ilçemizin güzel görünmesine büyük katkı sunacaktır” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku