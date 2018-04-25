Çaldıran kayak merkezine 5 farklı kayak pisti geliyor

Van’ın Çaldıran ilçesinde bulunan termal kayak merkezinde Telesiyajlar kurularak farklı beş dalda kayak pistleri kurulması için proje çalışmalarına başlandı.

Çaldıran Belediyesinin girişimleri sonucu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim üyelerinden Öğr. Üyesi Dr. Onur Şatır koordinatörlüğünde, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Doç. Dr. Serkan Kemeç, Mimarlık Bölümünden Öğr. Gör. Ece Güler, Öğr. Gör. Ömer Faruk Özdemir, Arş. Gör. Mazlum Kalak ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Öğr. Üyesi Dr. Hilmi Ekin Oktay’ın da destek verdiği ‘Çaldıran Termal Kayak Merkezi Tanıtım Projesi’nin hazırlanması konusundaki çalışmalar başladı. Proje aşamasında olan termal kayak merkezinde Çaldıran ilçesinin kış turizm potansiyelini ve termal zenginliğini birleştirecek daha büyük bir tesisin, Çaldıran’da nerede ve nasıl kurulabileceğini belirlemek ve örnek bir tesisleşme tanıtım projesi hazırlanması planlanmaktadır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Şatır, ”Bugün Türkiye’deki birçok kayak tesisinde yapay kar üretilmekte ve kayağa alternatif çok az turizm seçeneği sunulabilmektedir. 1987 yılından günümüze kadarki uydu verilerinden yaptığımız kar analizlerinde, Van ili kırsalında Çaldıran bölgesindeki bazı yamaçların, ortalamada yılın 4-5 ay boyunca doğal karla kaplı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bölgede yüzeye yakın ve hipertermal özellikte termal su kaynaklarının bulunması da kış turizmi dışında sürekli bir alternatif oluşturabilmektedir. Projenin hayata geçmesi ile birlikte ilçenin gelişimine büyük bir hizmet sunacaktır” dedi

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”Çaldıran da yapılan önemli ve kalıcı hizmetlerden biri ilçeye kazandırdığımız termal kayak merkezimiz oldu. Geçen yaz mevsiminde yaptığımız kayak merkezimizde binler kayaksever ziyaret ederek hem kayak keyfini çıkardılar hemde ilçe ekonomisine katma değer sağladılar. Ülkemizde doğal karın yağdığı ve kayak merkezi özelliklerini taşıyabilecek yamaçların bulunabileceği özellikleri ilçemizde görmekteyiz. Bunu fırsata çevirerek hem ilçemizin gelişimi, tanıtımı hemde ekonomiye sağlayacağı katkı ilçemiz için önemlidir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden gelen teknik ekiple birçok yerde incelemelerde bulunarak ilçemize beş farklı dalda daha büyük kapasiteli kayak yapılabilecek alanlar tespit ettik bunu projelendirerek yetkili makamlara sunmayı planlıyoruz. Projemizin hayata geçmesi ile birlikte Çaldıran termal kayak merkezimiz Erciyes ve Palandöken kayak merkezleri ile yarışabilecek seviyede olabileceğini düşünüyorum. Çaldıran’daki hava sıcaklığının eksi derecelerdeki yaşamı kayak severler için tatil cenneti haline getirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda kayak merkezimizin bulunduğu bölgede doğa turizmi açısında Tendürek Dağı merkezli önemli termal kaynak sularımız da bulunmaktadır. Bunu da hataya geçirmeyi planlıyoruz. Bu Türkiye’de kayak merkezi ve termal kaynaklarının bir arada olabileceği, ilk tesis olabilme özelliğine de sahip olacaktır. Hem yaz mevsiminde hemde kış mevsiminde hizmet sunarak büyük bir katma değere sahip olacaktır. Proje aşamasında olan çalışmamızın hayata geçmesi ile birlikte ilk etapta bin metre toplamında 2 bin metre uzunluğunda alp disiplini, kuzey kombi, snowboard, kayaklı koşu gibi dallarda kayak severler kış sporlarının yaşama zevkini yaşayacaklardır” dedi.