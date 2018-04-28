Çaldıran’da 17 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 17 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar...

Van’ın Çaldıran ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 17 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafında ilçeye bağlı Uzunyol Mahallesi mülki sınırları içerisinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında durumundan şüphelenilen bir minibüs durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 13 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca Çaldıran ilçesi Sarıçimen Mahallesinde konuşlu bulunan Güneşli Piyade Hudut Karakolu Komutanlığı ekipleri, sınır hattında İran tarafından şüpheli şahısların yurda yasadışı yollardan girmeye çalıştığı esnada yapılan müdahale neticesinde 4 bin 890 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, olay hakkında tahkikat işlemlerinin Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütüldüğü belirtildi.