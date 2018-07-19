Çaldıran’da 9 metruk yapı yıktırıldı

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından tespit edilen 9 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çaldıran Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tespit edilen 9 metruk yapı, sahipleri bilgisi doğrultusunda yıktırıldı. Metruk yapıların bağımlı madde kullananların meskeni haline geldiğini söyleyen Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından bu yıl tespit edilen 9 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Bu metruk yapılar madde bağımlıları tarafından kullanılarak, mahalle sakinlerini ve çevre görselliğini de olumsuz etkilemekteydi. Madde bağımlılığı ile yaptığımız mücadele kapsamında metruk binaların yıkımı ile de aynı zamanda bunun önüne de geçilmiş oldu. Geçen yıl da 27 kullanılmayan metruk yapının yıkımını gerçekleştirmiştik. Tespiti yapılan metruk yapıların sahipleri ile görüşülerek ya yapılarını onarıp kullanılabilir hale getiriyorlar ya da yıkılması kararının ardından yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu yapıların yıkılması, madde bağımlıları için yaptığımız mücadeleye de katkı sunmakla birlikte ilçemizin görselliğine de apayrı güzellik katmaktadır. Ayrıca yıkımı yapılan metruk yapılardan geriye kalan moloz yığınları da ekiplerimiz tarafından araçlarla ilçe merkezinin dışına taşınıyor” şeklinde konuştu.