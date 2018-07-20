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20 Temmuz 2018 Cuma 18:08

Çaldıran’da gıda denetimi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda denetimi yaptı.Rutin olarak yapılan denetimlere; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Müdürlüğü ile zabıta ekipleri katıldı. Unlu mamul...

Çaldıran'da gıda denetimi
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Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda denetimi yaptı.

Rutin olarak yapılan denetimlere; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Müdürlüğü ile zabıta ekipleri katıldı. Unlu mamul imalathaneleri ile fırınlarda hijyen ve çalışma ortamları ile marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, son kullanma tarihleri geçen ürünleri tek tek topladı. Ürünlerin imhasına karar verilirken, koşullara uymayanlar hakkında ise yasal işlem gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar; Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince ortak gıda denetimleri yapıldığını belirterek, “Denetimlerimiz her ay rutin olarak yapılmaktadır. Burada unlu mamullerin imalathaneleri ve fırınlardaki hijyen ve tüketimi olan ürünlerdeki son kullanma tarihlerine bakılarak vatandaşımızın daha kaliteli ortamlarda üretilen ürünleri tüketmeleri konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Uyarı alan ve yasal işlem gören esnaflarımız bulunmaktadır. Son kullanma tarihleri geçmiş ürünlerimiz ise ekipler tarafından toplatılarak vatandaşımızın tüketmesini önlemiş bulunmaktayız. Vatandaşımızın sağlığı bizler için çok önemlidir. Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz, bu tür çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” şeklinde konuştu.
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