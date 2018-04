Çaldıran’da kura çekimi

Van’ın Çaldıran Belediyesi bünyesinde 11 ay istihdam edilecek 92 İş-Kur işçisi için Noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Erkeklerde 35 yaş üstü, kadınlarda ise yaş sınırlandırmasının bulunmadığı İş-Kur işçi alımı için başvuruda bulunan 205 kişi arasında Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 11 ay boyunca belediye bünyesinde istihdam edilecek 92 işçi kurayla belirlenirken, yedek olarak da 92 kişi belirlendi.

Kura çekiminin ardından bir açıklama yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, her zaman her vatandaşa eşit ve adil davrandıklarını söyledi. Dndar, “Çaldıran ilçemizde istihdamı arttırmak için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İş-Kur İl Müdürlüğüne müracaat ettik. Geçen yıl ki gibi yine Noter huzurunda ve işe alınacak İş-Kur işçilerin katılımlıyla kuralar çekildi. Bu yıl erkeklerde 35 yaş üstü, kadınlarda ise yaş sınırı bulunmayan 92 asıl ve 92 yedek işçi alımımız için kuraları gerçekleştirdik. Çaldıran Belediye Başkan Vekilliğine atandığımız günden bu yana, her vatandaşımıza ve mahallemize eşit ve adil davrandık. Bu bizdendir, diğeri değildir düşünmedik. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan her vatandaş bizim için aynıdır. Vatandaşlarımıza yaptığımız eşit hizmetlerde olduğu gibi işçi alımında da eşit davrandık. Noter ve alınacak işçilerin huzurunda kuralar çekilerek gerçekleşti. Alınacak İş-Kur elemanları, ilçemizde 11 ay boyunca vatandaşlarımıza hizmet edeceklerdir” dedi.

İş-Kur’a müracaatta bulunan vatandaşlar ise, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Durdar’ın her vatandaşa eşit davrandığını belirterek, “Hizmetlerde ayırım yapılmadığı gibi İş-Kur alımlarında da yapılmıyor. Gözlerimizin önünde Noter huzurunda kuralar çekiliyor, kimse kimsenin hakkını yemiyor. Şanslı olan ve kısmeti olan 11 ay boyunca çalışacak” dediler.