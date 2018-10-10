Çaldıran’da ‘Prestij Cadde’ çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafında başlatılan ‘Prestij Cadde’ çalışmaları hızla devam ediyor.

Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yürütülen altyapı çalışmalarının ardından Vanyolu Caddesi’nde başlatılan ‘Prestij Cadde’ projesinin tamamlanması için ekipler hummalı bir şekilde çalışıyor. Projenin tamamlanması ile birlikte ilçenin çehresi değişerek, merkezin görselliğine apayrı bir görünüm sağlanacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, projenin bir hafta içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağını belirterek, “Vanyolu Caddesi’nin bin metrelik kısmında yapılan peyzaj çalışmasının tamamlanması ile birlikte refüjde bulunan ağaç ve yeşil alanların sulanması için sondaj çalışmasının yapılması ile otomatik sulama sistemi kuruldu. İlçede yaşanan hava şartlarına uygun akasya, çam, ladin, süs eriği, ardıç, beberis ve gül dikimleri yapıldı. Dekoratif aydınlatma direklerinin elektrik hatları döşenip, montajının yapılması ile birlikte kaldırımlarda şehirler arası çalışacak araçlar için de yer açarak trafik akışının kolaylaşmasını sağlayacağız. Projenin sonlarına gelindi. Bu ilçemizin kalkınması ve görünümü için önemli bir projeydi” dedi.